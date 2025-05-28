«Смогу сыграть»: Настя Ивлеева назвала свое сходство с Волан-де-Мортом

Фото: © РИА Новости/Савостьянов Сергей

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Звезда провела аналогию с последствиями нашумевшей «голой» вечеринки.

У блогера Анастасии Ивлеевой есть одно общее сходство с персонажем серии романов «Гарри Поттер» Волан-де-Мортом, и она идеально подошла бы на его роль, поскольку у них «много общего». Об этом она написала в своем Telegram-канале после объявления сервисом HBO исполнителей главных ролей в грядущем сериале по фантастической франшизе.

«Я, конечно, смогу сыграть Волан-де-Морта. Но почему? Потому что мое имя тоже какое-то время нельзя было называть», — с иронией намекнула Ивлеева на события, произошедшие с ней и другими знаменитостями российского шоу-бизнеса в прошлом году.

Звезда провела «голую» вечеринку в 2024 году, после чего многие ее поклонники перестали воспринимать Ивлееву всерьез, а в медиапространстве ее пытались «отменить». Из-за этого знаменитость решила полностью поменять образ. Она переименовала личный Telegram-канал в «Настежь» и пообещала сделать «по-настоящему честное СМИ».

Ранее писал 5-tv.ru, стало известно, куда Настя Ивлеева уехала из России.