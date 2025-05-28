«Это в нас течет и горит»: почему сербы выбирают русский язык и культуру

Фото, видео: 5-tv.ru

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Общие исторические корни способствуют сближению народов.

Запад, пытаясь отменить славянскую культуру, абсолютно забывает, что это не только Россия. Сам праздник День славянской письменности начали отмечать в Болгарии, потом была Чехия, Хорватия. Сейчас это часть мирового культурного наследия, и именно поэтому тот же русский язык прекрасно понимают не только в нашей стране. Из Сербии корреспондент «Известий» Сергей Петров.

Здесь, на границе Сербии и Боснии и Герцеговины, в небольшом местечке Рача открытие музея кириллицы — большое событие. Когда-то, во времена османского владычества, в местном монастыре монахи переписывали православные книги.

Сейчас кириллица в стране закреплена как официальная письменность. Неудивительно, что на улицах практически каждый второй может с легкостью произнести несколько слов на русском. В парках развешивают памятки с правильным произношением, в школах преподают русский язык.

Все больше сербов учат русский язык. И дело не только в исторической памяти и чувстве братства между народами. В настоящее время тема славянской идентичности становится все более актуальной для стран Восточной Европы и прежде всего для Балкан. Поэтому в Сербии особенно бережливо относятся к сохранению кириллицы и все больше дорожат общим прошлым.

Любовь к русской культуре и русскому языку можно выразить не только словами. Кондитер Даниэла Улич училась в московской консерватории. Теперь считает Россию второй родиной. С соотечественниками делится не только духовными ценностями нашей страны, но и вкусами традиционных русских сладостей. Буквально на днях ее старания оценили на национальной выставке — золотую медаль получил торт «Медовик».

«Я жила в Москве 27 лет. Училась там в консерватории. Закончила и стала мастером виолончели. Так получилось, что во время пандемии COVID-19 я начала заниматься продажей сладостей и десертов. А почему русский? Потому что я беру все русские рецепты», — рассказала Даниэла Улич.

Теперь, говорит Даниэла, этот торт — один из лидеров продаж. Любовь ко всему русскому разделяет вся семья.

«Потому что это мы, это наше прошлое, наши предки, нельзя это все забывать. Должны бороться. Это в нас все течет, горит. Пока можем — мы должны наших детей сохранять и учить. Мои дети учат в школе русский язык, кроме английского или еще какого хотят», — сказала кондитер.

А еще русский язык для сербов — это возможность общаться с другими славянскими народами. Потому что его поймут и белорусы, и поляки, и словаки, и десятки миллионов жителей других стран. Для них висят русские вывески на улицах сербских городов, объявления, указатели, а иногда и меню.

«Сейчас все больше гостей приезжает из России, и появилось огромное число сербов, кто учит русский. Русский язык у нас в последнее время становится все популярнее. Сербы и русские — один народ, я считаю!» — поделился официант Божидар Милойкович.

«В нашем Национальном театре в Белграде пьеса Достоевского будет с субтитрами на русском языке», — рассказала жительница Сербии Драгана Пилипович.

Не только театр, но и стадион. Футбольные фанаты тоже разделяют эту любовь к русскому языку. «Катюша» регулярно звучит на матчах в Сербии. И пока во всем мире бушуют геополитические войны, страны не могут найти общий язык, — Сербия сделала свой выбор.

«Спасибо еще раз за ваше гостеприимство, и я, и моя делегация чувствуем себя здесь как дома. Спасибо большое», — говорил президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.