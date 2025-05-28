Фото, видео: Berzane Nasser/ABACA/ТАСС; .5-tv.ru

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Настоящие карикатуры издания куда более скандальны, чем подделки.

Французский журнал карикатур Charlie Hebdo подал в суд после выпуска якобы фальшивых обложек их издания. Следствие еще не началось, но журналисты сами задались вопросом: а кому это выгодно? Вывод был простым: если насмехаются над президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, то, скорее всего, это президент России Владимир Путин.

То, что в этом деле появился «русский след», мы не удивлены. И не удивимся, если выяснится, что все это дело было сфабриковано только ради этого. Тем более, что простое сравнение фальшивой обложки и настоящих, опубликованных на официальном сайте журнала, результат дает потрясающий.

Вот поддельная: «Что такое открытие Нотр-Дама без горбуна?» А вот реальные: президент США Дональд Трамп мочится на Зеленского и надпись «Америка вернулась». А вот Макрон-инвалид скачет перед председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лозунг — «Ему нужна хорошая война». Или вот о Европе и международных отношениях: «Американцы, китайцы, оставьте свое дерьмо при себе».

Похоже, что с унижением своего президента и союзников авторы Charlie Hebdo справляются сами.