Тянут болезни в рот: как дети могут заразиться в песочнице

Фото: Winfried Rothermel via/ТАСС

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В числе возможных недугов столбняк, стригущий лишай, лямблиоз.

Игры детей в песочнице могут привести к серьезным заболеваниям. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала педиатр Ульяна Гуреева.

Малыши часто тянут песок в рот, а он в свою очередь может стать причиной заражения опасными инфекциями — кишечной палочкой, шигеллами, ротавирусами, норовирусами, кампилобактериями и сальмонеллами. Такие возбудители попадают в излюбленное место времяпровождения через фекалии птиц и других четвероногих. Среди симптомов, по словам врача, боли в животе, диарея, рвота, повышенная температура.

В песочнице возможно заразиться и гельминтами — аскаридами, острицами, токсокарами, вызывающими хронический кашель, зуд и расстройство пищеварительного тракта.

Обитают здесь и грибки — дерматофиты, которые ведут к кожным заболеваниям, в том числе к стригущему лишаю. Загрязненный песок может стать возбудителем протозойных инфекций: токсоплазмоза и лямблиоза. Проявляться они могут в высокой температуре, увеличении лимфоузлов, болях в животе, аллергических реакциях.

Через формочки и другие игрушки, а также при близком контакте с детьми могут настигать вирусы, вызывающие ОРВИ. Не исключен риск заражения столбняком при получении ссадин и порезов.

Соблюдение простых правил, по словам педиатра, поможет снизить риски. Во-первых, песок надо периодически обновлять, а саму площадку чистить. Во-вторых, к песочнице не должны иметь доступ животные. И, наконец, важно, чтобы ребенок осознавал, что брать песок в рот и касаться лица во время игры небезопасно.

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