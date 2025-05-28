В одной из квартир ЛНР нашли краснокнижного тигра

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Животное на время поместили в зооуголок.

Амурского тигра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, обнаружили в одной из квартир Луганской Народной Республики. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Двухмесячного детеныша тигра мужчина из города Стаханов содержал нелегально. Как пояснила Волк, зверя на время разместили в зооуголке городского парка.

Содержащему тигра мужчине пояснили, что незаконный оборот особо ценных диких животных, которые принадлежат к видам из Красной книги РФ, является уголовным преступлением.

Ранее, писал 5-tv.ru, Кабмин утвердил список запрещенных к содержанию животных. В него включили 121 вид зверей, не подлежащих домашнему проживанию. В числе пресмыкающихся, которым указали на дверь, оказались кобры, мамбы, ядозубы, комодские вараны, крокодилы, некоторые виды черепах и другие. Самым обширным классом из числа запрещенных стали млекопитающие, среди которых были перечислены слоны, бегемоты, большие кошки и многие другие животные.

В силу распоряжение вступит 1 сентября текущего года. Такой же перечень действует с 2019 года, но сейчас его обновили.