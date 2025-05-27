Умер актер фильма «Каникулы Кроша» Василий Фунтиков

Фото: Кадр из сериала «Каникулы Кроша », реж.: Григорий Аронов, 1980г.

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Артист снялся в 30 кинопроизведениях.

Актер театра и кино Василий Фунтиков ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом стало известно из сообщения Союза кинематографистов России.

Широкую известность артист получил в 1980 году благодаря сыгранной роли Кроша в фильме режиссера Григория Аронова «Каникулы Кроша» по повести писателя Анатолия Рыбакова.

Причина смерти неизвестна. Похороны пройдут 30 мая на Хованском кладбище Москвы.

Родился Фунтиков 5 июля 1962 года в Москве.

В 1974 году Василий снялся в эпизоде фильма «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» режиссера Ролана Быкова, а позднее ему досталась главная роль в кинокартине «Охотник за браконьерами» режиссера Марии Муат.

Вместе со съемками в кино Фунтиков также служил в театре. В период с 1984 по 1986 годы он играл на сцене Театра Советской армии, а с 1989 по 2000 годы выступал в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где был задействован в спектаклях режиссера Юрия Еремина «Рядовые», «Ленинградец» и «Осенняя кампания 1799 года».

Членом Союза кинематографистов России Фунтиков стал в 2000 году.

Творческая биография Фунтикова насчитывает всего 30 киноработ, в числе которых «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого», «Презумпция невиновности», а также сериалы — «Глухарь», «Герой нашего времени» и другие.

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