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В пестрых залах мастерской Сенеж собрались сразу три поколения — школьники, студенты, педагоги, ветераны СВО.

О масштабных проектах, самореализации и перспективных идеях сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей». Семь лет назад именно президент предложил создать эту уникальную структуру. Она уже объединила 25 миллионов человек. Причем по всему миру.

Иностранцы проявляют к российским проектам огромный интерес. О впечатляющих результатах расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Мастерская Сенеж. В ее пестрых залах — сразу три поколения — школьники, студенты, педагоги, ветераны СВО. И одно их объединяет точно: они верят в себя, создают собственные проекты, а государство дает возможность их реализовать.

«Мы с командой проработали, создали школу адаптивного спорта. И получили поддержку от „Росмолодежь. Гранты“. Сейчас реализовывается. Которая направлена на социализацию и адаптацию ветеранов специальной военной операции», — сообщил Камил Ижболдин, ветеран СВО.

«На Всероссийском экологическом молодежном форуме „Экосистема. Заповедный край“, который проходит на Камчатке, отлично прошел стажировку, благодаря чему меня в этом году уже позвали туда сотрудником», — заявил участник программы из Владивостока Сергей Лангин.

Семь лет назад проект «Россия — страна возможностей» запустил президент. Пришло время подводить первые итоги — в Кремле, с участниками программы и министрами.

«По данным социологов в 2017 году, это до создания платформы „Россия — страна возможностей“, 37% граждан считали, что у молодежи есть необходимые условия для самореализации. А в последние несколько лет эта цифра увеличилась до 80%», — отметил глава государства.

Как долго в РФ твердили, что людям нужно «давать не рыбу, а удочку». И вот она: «Страна возможностей» — это 26 проектов, от «Времени Героев» до «Это у нас семейное», 25 миллионов участников из 153 стран. Среди них есть и граждане из стран ЕС и США: те, для кого наша страна — символ традиционных ценностей.

«Участниками ее проектов являются граждане из более чем 150 стран, включая государства и Западной Европы, и Северной Америки. И число зарубежных представителей, вопреки, а может быть и благодаря, развязанной против нас информационной кампании, растет. Они разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права и возможности человека, фактически игнорируют мнение общества», — сказал президент.

«Лидеры России», «Большая перемена», «Цифровой прорыв» — в каждом из конкурсов участвовали тысячи людей. Кто-то получил образование, новую профессию, открыл свое дело. Есть и те, кто на этом социальном лифте поднялись в высшие эшелоны власти. Вот, например, мэр Перми — выпускник программы.

«Уже 5 губернаторов, 9 заместителей федеральных министров, 16 глав городов и муниципалитетов — это выходцы из программы „Лидеры России“, а всего за годы проведения конкурса новые назначения получили более 600 его участников», — отметил Путин.

Участник программы Геннадий Старунов — учитель ОБЖ и ветеран СВО — и его история как раз о традиционных ценностях, о памяти. Школьникам он рассказывает о героях прошлого и настоящего — спецоперации, ведет свой фронтовой блог.

«Есть конкретное предложение: а почему бы не создать переподготовку для участников специальной военной операции, чтобы они могли участвовать в конкурсах центральной платформы нашей страны «Россия — страна возможностей?» — заявил он.

«Сама по себе задача чрезвычайно важная. Ну, абсолютно. Мы и в администрации президента, и в правительстве со всеми коллегами в том числе и с присутствующими здесь постоянно об этом говорим и думаем», — ответил президент.

По сути, в Екатерининском зале Кремля собралась вся палитра России: участники патриотических движений, молодые ученые, бизнесмены, многодетные семьи. Старт конкурсу «Это у нас семейное» дали там же.

Новые образовательные программы, стартапы, изобретения — во многом все эти проекты дали возможность реализовать себя самой активной части общества, пассионариям. И они уже формируют нашу интеллектуальную элиту.