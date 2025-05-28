Российские войска уничтожили склады с западными боеприпасами на Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

В ответ на атаки украинской стороны Россия также ударила по авиационным базам и промышленным объектам, используемым ВСУ.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ), похоже, впервые снизили активность воздушных ударов. Если еще накануне более 250 налетов, то сегодня только в районе сотни и в основном в приграничной зоне. Всего с 20 мая Киев запустил по России 2331 беспилотник. Но, видимо, сыграли роль ответные атаки. Ведь наше Минобороны выбирает цели не в жилых районах, как это делают боевики, а бьет точечно, по конкретным объектам военной инфраструктуры. Карту ударов проанализировал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

2331 ударный беспилотник перехвачен и уничтожен над территорией страны. Из них почти полторы тысячи вне зоны специальной военной операции (СВО). Это результат работы российской ПВО всего за неделю — с 20 по 27 мая.

Количество ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) и других боеприпасов, уничтоженных в воздухе, вообще посчитать невозможно. И подавляющее большинство всего этого было нацелено на гражданские цели — аэропорты, жилые здания.

«Украина неправомерно действует, когда атакует гражданские объекты на территории Российской Федерации, это уже традиция», — заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

Российская армия, по большому счету, вынуждена наносить удары по целям на Украине. По-другому остановить массовые налеты на гражданские объекты невозможно.

Так, 23 мая в порту Одессы уничтожены сто контейнеров с комплектующими для беспилотников и аэродромы Кисличеватая в Запорожье и Канатово в Кировоградской области. А еще склады с боеприпасами под Харьковом.

Параллельно с сотнями ударных дронов, ежедневно применяемых против мирных целей в России, Киев продолжает требовать перемирия, фактически срывая переговорный процесс массированными ударами.

«Эти действия Киева диссонируют со стремлением к мирному процессу. Мы эти действия осуждаем. Они, как минимум, не способствуют продвижению мирного процесса», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

24 мая российские войска нанесли еще один удар по радиотехническому центру и центру авиации Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской области. А также пункту дислокации центра спецопераций «Юг» и бригады «Азов»* Украины. Все эти точки использовались либо для сборки, либо для хранения и применения дронов.

«Киевский режим с помощью террористических методов пытается показать, скорее даже создать иллюзию своей способности вести переговоры, как они это сформулировали, „с позиции силы“. Но на деле этим же самым и демонстрируют свою ничтожность», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Показывать силу против российских войск у Киева с каждым днем получается все хуже и хуже. А противопоставить российским ударам по военным заводам и складам почти нечего. Средства противовоздушной обороны западные партнеры больше не дают.

«Россия придерживается принципа не наносить удары по гражданской инфраструктуре и уж тем более по мирному населению. На протяжении долгого времени Украина наносит удары непосредственно по гражданским объектам. Это и населенные пункты ДНР и ЛНР, а сейчас мы видим, что Украина регулярно наносит массированные удары беспилотной авиацией по различным регионам России», — подчеркнул военный обозреватель Александр Бутырин.

25 мая российскими войсками нанесен один из самых масштабных ударов по украинским военным целям за последнее время. Среди целей — военные предприятия в Житомире и Чернигове, авиаремонтный завод в Сумской области, заводы в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Производственные центры в Тернопольской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.

За минувшую неделю Киев лишился и значительного количества систем ПВО дальней зоны.

22 мая, среди прочих целей, под Днепропетровском уничтожен комплекс Patriot. Радиолокационная станция в Кривом Роге и Николаеве. Поражен еще один Patriot в Киевской области. 26 мая — пункт управления С-300 под Одессой. Как и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

20 и 21 мая поражены склады горюче-смазочных материалов, боеприпасов и военного имущества почти по всей территории Украины. Значительная часть всего этого была поставлена Киеву западными странами, причем совершенно открыто, несмотря на то, что большинство целей для этого оружия — совершенно гражданские объекты на территории России.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.