Необъяснимо, но факт: в Белоруссии закончились запасы картофеля

Фото: www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich

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Как же так вышло?

Есть три причины по которым в Белоруссии закончились запасы картофеля. Об этом рассказал кандидат экономических наук, научный сотрудник отдела научных исследований ИМЭС Рафаил Мухаметзянов в беседе с Газета.ру.

Первая причина — снижение численности сельского населения и его старение за последние 20 лет. Все это обусловило сокращение его возможностей по выращиванию картофеля в прежних объемах.

«В 2024 году, по словам некоторых источников, в Белоруссии собрали 3,1 миллиона тонн картофеля, а в России — 17,83 миллиона тонн. В 2025 году тренд на сокращение запасов картофеля продолжится», — отметил Мухаметзянов.

Во-вторых, за 2006–2023 годы потребление картофеля на душу населения в России и Белоруссии снизилось из-за повышения доходов населения и изменения структуры питания в пользу более полезных продуктов. Это, в свою очередь, привело к снижению спроса на него на розничном рынке, уточнил эксперт.

Третья причина нехватки картофеля в Белоруссии — активные закупки этого овоща Россией. При этом, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последние два десятилетия валовой сбор клубней картофеля постепенно снижался как в Белоруссии, так и в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белоруссии активно развивается сельское хозяйство. Западные санкции не помешали нарастить производство.