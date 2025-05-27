«Папина дочка»: Арзамазова поделилась семейным фото впервые после скандала с Авербухом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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«Галина Сергеевна» воспитывает двух очаровательных детей, рожденных в браке с фигуристом.

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова показала свою дочь впервые после скандала вокруг Ильи Авербуха. Снимок показал сайт 7Дней.ру.

Девятимесячная Лия уже научилась стоять у опоры. В скором времени девочка сделает свои первые шаги. Так как Авербух сам известный фигурист, то и свою наследницу он мечтает поставить на коньки.

«Папина дочка! Еще один танцор растет в семье! Скоро вчетвером будем зажигать», — поделилась актриса.

Ранее в интервью Илья Авербух произнес фразу, что «15 лет — это уже не ребенок, это уже женщина», говоря о первой встрече со свой юной будущей женой. Его слова вызвали скандал, из-за чего фигуристу пришлось публично извиняться. Он заявил, что не имел в виду никакого сексуального подтекста.

Лиза Арзамасова с 2020-го замужем за фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на 21 год. Первый ребенок — сын Лев — родился у пары в 2021 году, а в 2024-м на свет появилась дочка Лия. У Авербуха есть сын от прошлого брака — Мартин, которому больше 20-ти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как муж Лизы Арзамасовой довел ее до слез, устроив вечеринку-сюрприз в честь тридцатилетия супруги.