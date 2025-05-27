«Это не мой уровень»: Виктория Боня о Каннском кинофестивале

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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После покорения Эвереста телеведущую уже не прельщает одно из главных кинособытий года.

Российская телеведущая и актриса Виктория Боня заявила, что Каннский кинофестиваль — теперь не ее уровень. Теледива посещала его более десяти лет. Сначала как журналист, а позже и как приглашенная знаменитость. О решении не посещать фестиваль актриса не жалеет.

«Сейчас смотрю на Каннский — как-то это все кажется… Не хочу зазнаваться, но как будто это немножко не мой уровень. Как будто я ничего не пропустила. Я считаю, что это событие в этом году другое, и совсем не хочется там быть», — рассказала телеведущая.

Утром 19 мая Виктория Боня покорила высочайшую гору на Земле — Эверест. И это далеко не первое «покорение гор» для телеведущей. Ранее она совершила восхождение на Монблан-дю-Такюль в Альпах и на Манаслу в Непале, которая считается восьмой высочайшей горой мира.

78-й Каннский кинофестиваль проходил в этом году с 13 по 24 мая. Главную награду — Золотую пальмовую ветвь получил фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность». Среди российских знаменитостей фестиваль посетили также Марк Эйдельштейн, Ирина Шейк и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Эвересте до сих пор находятся трупы альпинистов. Эвакуировать их оттуда — это дорого и сложно.