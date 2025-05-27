Беспощадная жара: как избежать тепловых и солнечных ударов

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Сохранить здоровье в летний зной помогут простые правила.

Летом в жаркие солнечные дни гулять лучше всего по вечерам или ранним утром. Об этом изданию aif.ru рассказала врач-терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, врач превентивной и интегративной медицины, кандидат медицинских наук Елена Зятенкова.

По словам специалиста, летняя жара может стать причиной теплового или солнечного удара. Чтобы спасти свой организм от влияния высоких температур и лучей небесного светила, необходимо соблюдать простые правила.

В первую очередь, нужно постараться избежать источника данного воздействия на организм. Поэтому, если есть возможность, то не стоит проводить время на улицы в период максимального ультрафиолетового излучения солнца. То есть гулять лучше всего до десяти утра или вечером, после 16:00, порекомендовала эксперт.

Если в данный период времени вам все же придется бывать на улице, то стоит каждые полчаса утраивать перерыв и отдыхать в тени. А также постоянно охлаждаться, например, протирая тело влажным полотенцем.

В независимости от того, в помещении вы или на улице, в жаркие дни необходимо потреблять больше жидкости, уверена Зятенкова. Однако стоит отказаться от газированных, сладких или алкогольных напитков, а также кофе. Они лишь усиливают потерю жидкости в организме, а не восполняют ее.

Не нужно пренебрегать солнцезащитным кремом, напротив, необходимо обновлять его каждые два часа. И даже в пасмурную погоду стоит следить за индексом ультрафиолетового излучения. Если его значение больше трех, то подобное средство защиты обязательно к применению. Особое внимание стоит уделить детям и людям старше 65 лет, советовала врач. У них кожа более чувствительна к солнечным ожогам.

Также специалист рекомендовала проводить минимум времени внутри автомобилей, так как в салоне температура может достигать смертельно опасных показателей. Детей, животных и пожилых людей в транспортных средствах оставлять нельзя, напомнила медик.

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