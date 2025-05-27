«Не очень приятно»: Путин заявил, что не считает себя киборгом

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Российский лидер вспомнил, как однажды близкий человек пошутил так над ним.

Президент России Владимир Путин сказал, что не считает себя киборгом. Такое внезапное заявление он сделал в ходе заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей».

«Один достаточно близкий человек сказал мне однажды „ты киборг“ — это не очень приятно, чувствовать себя киборгом, я так не считаю», — заявил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации обмена пленными между Россией и Украиной.

Накануне вечером российский лидер провел телефонный разговор с президентом Белоруссии. Именно в союзную Республику привезли освобожденных россиян, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.

Обмен по формуле «1000 на 1000 человек» проходил в три этапа — с 23-го по 25 мая. Договоренность о нем была достигнута на переговорах в Стамбуле 16 мая. Это была первая встреча делегации России и Украины с 2022 года.

В результате обмена из украинского плена на Родину вернулись 880 военных и 120 мирных жителей.