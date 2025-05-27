Лупить нельзя помиловать: что делать, если ваш ребенок ворует

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andreas Gora, via www.imago-imag; личный архив Натальи Панфиловой; 5-tv.ru

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Психолог рассказала, почему дети могут так поступать.

Не так давно в Челябинске произошел громкий инцидент: десятилетний мальчик украл карту у родителей и купил себе питбайк на маркетплейсе.

Когда его мать пришла в пункт выдачи возвращать товар, свидетели заметили на ребенке следы побоев и слышали оскорбления в его адрес. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины.

Многие задались вопросом: стоило ли так жестоко обращаться с ребенком за такой проступок? 5-tv.ru решил выяснить у семейного психолога Натальи Панфиловой, как стоит вести себя с ребенком, если он что-то украл.

По мнению специалиста, если ваш ребенок стал воровать, то не стоит его сначала ругать. Лучше сначала выяснить причину такого поступка, а потом уже принимать соответствующие меры.

«Во все времена ругань, поставить в угол, наказать — эти способы сами по себе неэффективно работают. Это, безусловно, надо как-то сделать, надо ребенка наказать, как-то его ограничить. Но вначале обязательно нужно терпеливо поговорить, вообще узнать, зачем, почему ребенок сделал именно так», — сказала эксперт.

Сделать это нужно для того, чтобы понимать, было ли это шалостью, озорством или нет.

Если же у ребенка была потребность, которая хронически не была удовлетворена, то он мог обидеться и таким образом мог попытаться отомстить родителям, считает Панфилова.

«Это более серьезная вещь, потому что это грозит превратиться во что-то более системное, когда ребенок таскает деньги у родителя из кошелька, например», — говорит эксперт.

По словам психолога, такие вещи происходят, когда теряется контакта родителя с ребенком.

«Понятно, что у родителя есть свои задачи, они много работают, есть еще какие-то разные проблемы, которые у родителей в определенный момент жизни стоят на первом месте, а не потребности ребенка. Но у ребенка есть своя концепция жизни», — объясняет Панфилова.

Если же это было спонтанным озорством, то за это достаточно просто наказать. Например, если ребенок решил украсить из чужого сада клубнику.

Если же ребенок говорит про то, что родители не обращали на него внимание, хотя он просил, то это уже более серьезная ситуация.

Нужно будет основательно поговорить с ребенком и понять, где вы от него отмахнулись. После этого необходимо найти какой-то выход из этого

«Родителям нужно разделить эти две ситуации, понять, что они максимально разные. Родитель не должен из последних сил удовлетворять все потребности ребенка, но надо как-то объяснять ребенку до тех пор, пока он не поймет, что у семьи есть какие-то проблемы, и эти проблемы на первом месте», — говорит.

Нужно сказать своему чаду, что, как только их проблема решится, они сразу смогут уделить ему внимание. Например, могу вернуться к вопросу о покупке питбайка.

«В обратном случае ребенок сделает скоропалительный вывод, что родителю никогда не будет до него дела», — объясняет эксперт.

Если ребенка наказать за такой проступок физически, то это сделает ситуацию только хуже.

«Физические наказания для взрослого ребенка — они просто не о чем, они еще глубже загоняют конфликт между родителем и ребенком. К тому же ребенок приобретает нехороший опыт того, что так тоже можно, и, соответственно, это может аукнуться в будущем партнеру этого мальчика. Он тоже решит, что, если жена что-то сделала не так, ее можно поколотить, или поколотить своего собственного ребенка, который плохо убрался в своей комнате», — говорит эксперт.

Специалист подчеркивает, что в подобной ситуации очень сложно сохранять терпение, особенно если ситуация острая.

«Есть и другие способы, которые подростки тоже хорошо понимают, когда родитель другими способами ограничивает зону комфорта ребенка. Ребенок, так или иначе, зависит от родителей. Здесь просто нужно подумать, каким образом это сделать так, чтобы для ребенка это было чувствительно. Чтобы он подумал и сам пошел к родителю с разговором о том, что он больше так не будет», — дополняет она.

Нужно сделать так, чтобы ребенок не испугался, а сам захотел попросить прощения и пообещать максимально искренне, что он больше так не будет. Это часто бывает непросто, но к такому нужно стремиться.

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