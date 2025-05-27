«Украсят» лицо дерматитом: какие компоненты в косметике могут навредить коже

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Некоторые вещества нарушают работу эндокринной системы.

Косметика призвана защищать кожу, однако некоторые компоненты, наоборот, опасны для здоровья. К ним относятся парабены, сульфаты, минеральные масла, формальдегид и его производные, фталаты. Об этом в беседе с aif.ru рассказала косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.

Парабены, использующиеся в качестве консервантов, по словам эксперта, могут накапливаться в организме и увеличивать восприимчивость к солнечным лучам.

Сульфаты, как и формальдегид с производными, вызывают сухость, раздражение, обострение дерматитов и аллергию.

В свою очередь минеральные масла приводят к закупорке пор и являются причиной появления акне. Не менее опасны и фталаты, которые нарушают работу эндокринной системы, влияют на репродуктивную функцию.

«Изучайте состав, первые пять ингредиентов составляют основу средства. Избегайте длинных списков с непонятными названиями. Выбирайте гипоаллергенные формулы — ищите пометки dermatologically tested, «non-comedogenic», — поделилась эксперт.

В качестве альтернативы вредным компонентам Рябинова предлагает использовать косметику с натуральными аналогами: маслом ши, алоэ вера, гиалуроновой кислотой.

По данным Минздрава РФ, ежегодно регистрируется 6,4-6,9 миллиона случаев заболеваний кожи и подкожной клетчатки. Всего же в стране сейчас 8-8,8 миллиона страдает от таких недугов. За 2000-2010-е годы количество пациентов возросло почти на 12%. Ежегодно от проблем с кожей умирает около двух тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уходе за кожей лица в летний период. Использование гидрофильных масел для умывания — одна из главных ошибок в это время.