Конец войне: Загитова прокомментировала примирение с Медведевой

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Спортсменки находились в сложных отношениях на протяжении семи лет.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова помирилась со своей коллегой Евгенией Медведевой. Об этом она сообщила подписчикам в соцсетях.

На днях Загитова выложила в сети совместное фото с Медведевой, чем сильно всех удивила. Таким образом спортсменка сообщила, что Евгения стала участницей ее авторского ледового шоу.

Однако после множества вопросов со стороны подписчиков Алине пришлось объясниться.

Загитова отметила в своем послании, что делать первый шаг к примирению очень нелегко. Она также выразила особую благодарность Медведевой за готовность пойти навстречу.

«Спасибо тебе за то, что сделала шаг навстречу! Это действительно много означит для меня», — написала она, обращаясь к Медведевой.

Загитова также надеется, что все обиды между ними остались в прошлом, и теперь они смогут двигаться вперед с добротой в сердцах.

«Давайте не таить злобу и обиды, а стремиться к пониманию и поддержке», — подытожила Алина Загитова.

Конфликт между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой разгорелся в 2018 году на Олимпийских играх в Пхенчхане и стал одним из самых обсуждаемых в мире спорта. Молодая юниорка Загитова выиграла золото в одиночном катании, отбросив Медведеву на второе место.

После этого между фигуристками развернулась ожесточенная борьба. На протяжении семи лет девушки находились в сложных отношениях. Некоторое время спортсменки даже не здоровались друг с другом.

На данный момент фигуристки уже завершили карьеру. Загитова и Медведева вместе тренировались в группе у Этери Тутберидзе.

Ранее 5-tv.ru писал, кем теперь хочет работать Алина Загитова.