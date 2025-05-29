«Спасибо взрослым за буллинг!»: почему твоя психика жаждет насилия

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Униженные и оскорбленные — все! Новое поколение в силах разорвать порочный круг буллинга!

Желание давлеть над кем-то абсолютно циклично! Кто жестче — дети или взрослые, роль эго в борьбе со слабыми, и о чем говорит благодарность травмам, — все это эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru обсудила съемочная команда сериала «Урок» на ковровой дорожке!

Отличительный признак молодежи XXI века — осознанность. В наши дни отношение к просветленному поколению переросло из мягко удивленного в резко настороженное. Банально, потому что все «в терапии» и «принятии». Кажется, «непроработанных» скоро покинет словарный запас, чтобы выражаться на одном языке с нынешним поколением. Сейчас юные умы дозрели до того, чтобы отпустить обиды и, более того, поблагодарить за негативный опыт в прошлом, потому что он явился толчком для роста.

«Выдались нелегкие годы в школе, потому что я не вписывалась в коллектив. Учителя говорили, что я вспыльчивая, сложная. Но я понимаю, что если бы не этот период, я не была бы такой сильной и не добивалась своих целей!» — вспоминает школьные годы актриса сериала «Урок» Полина Денисова.

Развеять миф о том, что подростки, хоть и маленькие, но мудрые, наверное, в полной мере никогда не получалось. Вся соль участи молодого поколения в том, что их видят трудными, несозревшими, подростками, в конце концов. Они, в силу того, что не замечают или мало акцентируют внимания на их личностных достоинствах — уходят в еще большую вычурность и несуразность. Но, тем не менее, остаются людьми! Это доказывает и ситуация в сериале «Урок», когда сложные и, казалось бы, холодные подростки нашли моральные силы и доброту, чтобы встать на защиту уволенного педагога Константина, который во время обучения, между прочим, был к ним строг.

Актриса Нонна Гришаева поделилась тем, что в студенчестве ее «ни во что не ставили» из-за того, что она выбрала театральный, а не математику. Учителя настолько бесцеремонно высказывались в сторону актрисы и ее творческих друзей, что все их достойные качества превращались в пустое место.

«Ну что с них спрашивать химию, геометрию! С ними все понятно, театральный класс — дебилы!» — повторяет высказывание преподавателей Гришаева.

Вообще, школьные учителя явились для многих связующим звеном в разговоре про буллинг! Сергей Гилев с большой иронией вспомнил, что за шиворот его яро могла таскать только любимый учитель:

«Была у нас в школе учительница… Она таскала меня за кофту, поэтому я плохо знаю математику! До нее я ее знал гораздо лучше!»

Взаимоотношения отцов и детей будут колебаться всегда. Одни вечно найдут причины докопаться до других. Но, в конечном итоге, весь дискурс сводится к единому — трудности, наказания и неудачи, что у старшего поколения, что у нового, практически одинаковые! Разница лишь в видении ситуации — одни за «буллинг» благодарят, другие высмеивают.

Желание властвовать над более слабыми, к сожалению, циклично. И это хорошо подтверждает стабильность историй про неприятности из школы. Как бы дерзко не звучало, но психика жаждет «насилия» всегда — либо в отношении кого-то, либо в отношении себя. Вопрос в другом! А как выйти из замкнутого круга?

Очень забавно уже в зрелом уме вспоминать, как кто-то мог оскорбить или потаскать за кофту, ведь это все в прошлом! Но, наверное, на маленьком человеке все-таки этот опыт не мог отразиться бесследно! И, каким бы громким ни был смех над воспитательными мерами взрослых — это не отменяет большой детский страх и трепет еще неокрепшей души в такие моменты! Как бы банально не звучало, но детские паттерны переносятся на наши поступки в будущем. И кто-то, когда его булили стал жертвой, а кто-то агрессором. Потому что именно в момент сильного стресса, на нас сгорают защиты, маски и внешние реакции. Остается только оголенный нерв, который даст сигнал либо хищному зверю внутри, либо робкому началу.

Актер Виталий Щербина подмечает, что на самом деле мы копируем взрослых:

«То есть мы смотрим на взрослых, и все те проблемы, которые начинаются у нас с детства, они продолжаются в будущем!»

Пора уже открыть железный занавес стереотипов и снять груз и со взрослых, и с подростков. Моральных травм не существует, как таковых, потому что без кочек мы бы не научились их переступать, без сбитых коленок не было бы интересно жить, потому что ценность появляется после прожитой боли. Ведь мозг особо активно начинает запускать все процессы тогда, когда ясный ум заполоняют новые нейронные связи.

Да и никто нам не друг и не враг, но абсолютно каждый человек — великий учитель! Поэтому юным остается только сказать спасибо взрослым за буллинг!

Актер «Урока» Аюш Очир-Горяев говорит, что в жажде довлеть над слабыми играет не личность, а эго:

«Тебе кажется, что ты многое прожил, поэтому не можешь воспринимать ребенка всерьез».

Так, герой Юры Борисова, ставший по ряду жизненных несчастий педагогом в школе, смотрел на школьный мир с протестом. Ему было безразлично до тех, кого он должен будет учить. Но, открыв сердце и полюбив тех подростков, которые были ему предоставлены — он наконец понял, что нет разницы в том, кто в жизни станет для тебя педагогом — ты или они, или вообще каждый, кого мы встречаем!

«Я понял, что многому у вас научился!» — обращается к подросткам Юра Борисов словами Антона, своего персонажа.

Цикличность проблемы отцов и детей объяснима. А значит, если мы знаем, какой яд заполоняет умы в моменты гнева, то в силах найти и противоядие! И все же другое сейчас время! Грядут большие перемены!

Ранее, писал 5-tv.ru, как распознать школьный буллинг по поведению ребенка.