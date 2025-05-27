Шойгу показал члену политбюро ЦК Компартии КНР современные российские беспилотники

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Москве сегодня стартует Международная конференция по безопасности.

Международная конференция по безопасности стартует сегодня в Москве. Участие подтвердили более ста делегаций. В рамках форума проходят российско-китайские консультации. Сергей Шойгу провел встречу с членом Политбюро ЦК Компартии Чэнь Вэньцином. В Национальном центре "Россия" они посетили выставку, где представлено наше современное вооружение. Можно увидеть ударные беспилотники, снайперские винтовки, гранаты, очки ночного видения.

Также секретарь Совбеза показал гостю образцы западной техники, пораженной во время СВО. Собраны экспонаты , например, из Италии, США, Франции и Германии.