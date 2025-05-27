Патрушев сообщил о выделении 682 млрд рублей на госпрограммы в АПК в 2024 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

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К 2030-му сборы зерна должны достичь 170 миллионов тонн.

В 2024 году на реализацию госпрограмм по линии Минсельхоза России Правительство направило 682 миллиарда рублей. Об эом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев на итоговом заседании коллегии Министерства сельского хозяйства. Были подведены итоги работы ведомства за прошлый год, намечены будущие планы. На заседании также наградили труженков агропромышленного комплекса за многолетнюю добросовестную работу.

«В 2024 году наши растениеводы собрали почти 130 миллионов тонн зерновых и показали достойные результаты по другим культурам. Посевная 2025 года сейчас в самом разгаре. Яровой сев проведен на 75% площадей. Запланированные лимиты государственной поддержки Правительством Российской Федерации доведены. Минсельхоз России прошу контролировать ход работ и обеспеченность аграриев средствами производства», — заявил Дмитрий Патрушев.

Он напомнил, что глава государства Владимир Путин поставил задачу по увеличению объемов производства продукции агропромышленного комплекса. К 2030 году сборы зерна должны достичь 170 миллионов тонн. Для этого нужно нараститьпроизводственную базу растениеводства.

«С начала реализации государственной программы „Земля“ в сельскохозяйственный оборот введено уже практически 2,5 миллиона гектаров. По итогам 2025 года мы должны приблизиться к трем миллионам. Важно сохранять набранный темп и параллельно развивать эффективность использования земель за счет грамотного внесения удобрений и средств защиты растений, внедрения цифровых инструментов и обновления парка сельхозтехники», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Что касается животноводства, то в 2024 году наблюдался прирост и в мясном, и в молочном направлениях. В первом квартале 2025-го — рост не только по молоку и мясу, но также и в производстве яиц.

Дмитрий Патрушев также отметил, что по итогам 2024 года индекс производства пищевой продукции составил 103,5%, напитков — более 109%.

Зампредседателя Правительства РФ заявил, что текущие показатели производства продукции агропромышленного комплекса полностью обеспечивают внутренние потребности России. По итогам 2024-го РФ сохранила статус нетто-экспортера продовольствия - страна впервые поставила на мировые рынки 109 миллионов тонн продукции.