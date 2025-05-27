Культурные площадки Москвы подготовились к Международному дню защиты детей

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Всего к празднику будет приурочено более 300 событий.

Культурные площадки столицы подготовили масштабную программу в честь Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Первые мероприятия начнутся уже в мае, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Для юных жителей и гостей Москвы организуют концерты, мастер-классы, квесты, показы спектаклей и музыкальных представлений — всего свыше 300 событий. Например, в парке “Зарядье” состоится большой научный фестиваль, а на Киностудии Горького появятся новые киноэкскурсии», — рассказала Наталья Сергунина.

Одним из главных событий станет детский фестиваль искусств «Небо», который пройдет 31 мая и 1 июня в парке искусств «Музеон». Он объединит творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска и Калининграда. Перед зрителями выступят 600 участников, среди которых актеры театров, артисты цирка, музыканты и танцоры.

В эти же дни в кинопарке «Москино» пройдет Московский фестиваль анимации и детского кино. В программе — презентации студенческих мультипликационных работ, показы сказочных спектаклей, а также квест, посвященный 100-летнему юбилею произведения «Бармалей» Корнея Чуковского.

На центральной площади ребята смогут поучаствовать в творческих мастер-классах: озвучить анимационные фильмы, нарисовать любимого персонажа или создать его 3D-фигурку. В декорации «Ковбойский городок» пройдут постановочные съемки фильма «Айболит-66». Желающим предложат переодеться в костюмы героев картины и сыграть в одной из сцен. Вход по билетам в кинопарк.

Тему продолжат на Киностудии Горького. 1 июня список экскурсий учреждения пополнится тремя новыми прогулками — это «Кино в движении» для детей младшего возраста, «Герой твоего кино» и «Мастерская киноплаката» для подростков и взрослых. В центре внимания окажутся биографии известных актеров и режиссеров, работавших здесь, а также истории создания киносказок, например фильма «Морозко». Посещение платное, билеты можно приобрести на сайте учреждения.

1 июня с 12:00 до 22:00 юных посетителей парка «Зарядье» приглашают на фестиваль «Научфест». Их ждут беседы с исследователями, познавательные шоу, практические занятия, интеллектуальные игры, интерактивная выставка и большой квест, созданный совместно с учеными Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Праздник в музее-заповеднике «Коломенское» посвятят 50-летнему юбилею советского фильма «Приключения Буратино», снятого по мотивам сказки Алексея Толстого. Кульминация события — карнавальные шествия с участием героев популярных мультфильмов и кинокартин.

Ряд мероприятий подготовили площадки объединения «Выставочные залы Москвы». Так, 30 мая в 19:00 в галерее «Ходынка» пройдет лекция «Как говорить с детьми об искусстве». Эксперт понятным языком расскажет о тенденциях и направлениях живописи прошлого века и научит анализировать произведения на конкретных примерах. Для посещения нужна предварительная регистрация.

31 мая в галерее «Беляево» состоится беседа «Старинные игрушки и игры». Слушателям представят уникальную коллекцию игрушек из ведущих центров народных художественных промыслов: глиняную дымковскую, абашевскую, филимоновскую, хлудневскую, каргопольскую, деревянную богородскую и многие другие. Начало в 12:00, вход — по онлайн-регистрации.

В библиотеках столицы тематические встречи продолжатся до 5 июня. Юные читатели смогут продемонстрировать свои знания по литературе, смастерить закладки, создать коллажи, послушать музыку и поучаствовать в состязаниях на ловкость и смекалку.

Культурный центр «Ватутинки» предлагает детям и взрослым поделиться фотографиями любимых игрушек и историями о них. Снимки с рассказами с 1 по 8 июня нужно отправить на электронную почту: dkvatutinki@culture.mos.ru с пометкой «Мир детства». Они станут частью тематической фотовыставки, которая откроется 9 июня.