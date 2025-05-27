Свыше 300 жителей приграничья Курской области погибли после вторжения ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

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Пострадали 794 человека, в том числе 26 детей.

Свыше 300 мирных жителей приграничных районов Курской области погибли в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил прокурор региона Алексей Цуканов в ходе заседания «Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды».

«На некогда мирной, процветающей территории нашей области погибли 313 гражданских лиц», — цитирует прокурора ТАСС.

Цуканов добавил, что из-за атак ВСУ в курском приграничье пострадали 794 человека, в том числе 26 детей. Повреждены 17,5 тысяч жилых домов. Всего украинские боевики совершили в области более 550 преступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пострадавшего при атаке дрона ВСУ главу Беловского района Курской области Николая Волобуева доставили в Москву. В Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии (ЦИТО) его встретил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Пострадавший перенес операцию. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.