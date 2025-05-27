Красный уровень опасности: в России ожидается мощная магнитная буря

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Л

Метеозависимым людям в этот период нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию.

Сильная магнитная буря обрушится на Землю 28 мая. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно данным специалистов, это явление произойдет с вероятностью в 51%. Уровень опасности начнет расти с шести утра, а уже к десяти часам он достигнет своего пика в пять баллов. Это красный уровень, который может привести к сбоям в навигации, электросетях и радиосвязи. Впрочем, паниковать не стоит, поскольку буря будет слабой Уже к 15:00 ожидается постепенное снижение до полного затухания.

Атмосферное давление в этот день составит 753 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормальных показателей, поэтому вероятно люди могут почувствовать слабость и головные боли. Похожая ситуация произойдет в Санкт-Петербурге. Давление составит 751 миллиметров, что ближе к норме, но все равно может вызвать недомогание у метеозависимых людей.

«Оранжевый» уровень в четыре балла прогнозируется 29 мая. На следующей показатели будут находиться в «зеленой» зоне, но все равно повышенные.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как магнитные бури влияют на людей с проблемными сосудами.