Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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У актера оптимистичный настрой.

Актер Глеб Калюжный надеется, что в армии сможет обрести дополнительные навыки и найдет новых друзей. Об этом он рассказал корреспондентам 5-tv.ru около призывного пункта в Москве.

На месте артист встретился со своими родными и близкими, с которыми попрощался перед отправкой в армию. У Калюжного оптимистичный настрой.

«Армия — это армия», — ответил он на вопрос, какие ему напутствия дали друзья, прошедшие службу.

Пройти срочную службу Калюжного вдохновила встреча с бойцами СВО в рамках фильма «Малыш». Съемки проходили в Донбассе, где актер познакомился с военнослужащими, с которыми у него завязались хорошие дружеские отношения. Именно их пример убедил его отдать долг Родине. По возвращении многие родные заметили, как Глеб изменился и утвердился в своем решении отправиться служить.

Как отметил директор и киноагент актера Григорий Сухов, у Глеба не было волнения или страха перед отправкой, лишь легкий мандраж, который бывает перед сдачей экзамена. Причем, для Калюжного особых сложностей служба не должна вызвать, как думают его родные, поскольку он с детства занимался спортом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мать Глеба Калюжного поделилась впечатлениями о его предстоящей службе.