Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации обмена пленными

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С 23 по 25 мая на Родину вернулись 880 военных и 120 мирных жителей.

Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за помощь в организации обмена пленными между Россией и Украиной.

Накануне вечером российский лидер провел телефонный разговор с президентом Белоруссии. Именно в союзную Республику привезли освобожденных россиян, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.

Обмен по формуле «1000 на 1000 человек» проходил в три этапа — с 23-го по 25 мая. Договоренность о нем была достигнута на переговорах в Стамбуле. В результате из украинского плена на родину вернулись 880 военных и 120 мирных жителей.