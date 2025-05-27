Февральский пейзаж: на Алтае и в Новосибирской области выпал снег

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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В регионы пришел холодный атмосферный фронт.

Совсем иная обстановка сейчас в Новосибирской области - туда под самый конец весны вернулась зима. Ночью температура опустилась нижу нуля. А уже ранним утром машины, деревья и тротуары накрыла снежная пелена. Местами прошла метель.

Всему виной - холодной атмосферный фронт. Под его влиянием сейчас и Алтайский край. Мокрый снег идет в Барнауле. А в сельской местности пейзаж больше похож на февральский. На дорогах даже появились снежные заносы.