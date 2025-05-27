Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам противника.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» уничтожают позиции ВСУ в районе населенного пункта Богатырь на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллерия задействована для уничтожения временных опорных пунктов, командных позиций управления беспилотниками, а также складов боеприпасов и огневых точек украинских формирований.

Расчеты действуют в плотной связке со штурмовыми группами, которые активно продвигаются вперед на линии соприкосновения. Слаженность взаимодействия позволяет наносить точечные удары по целям, которые оперативно обозначаются наступающими подразделениями. Такой боевой тандем обеспечивает высокую эффективность огневого поражения и поддерживает темп наступления.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.