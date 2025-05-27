Нездоровый блеск: названы основные ошибки в уходе за жирной кожей летом

Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

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В борьбе с проблемой помогут щадящие средства.

Уход за жирной кожей в летний период требует особого подхода. Использование гидрофильных масел для умывания — одна из главных ошибок в это время. Подробностями в беседе с Газета.ру поделилась кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Инна Ильина.

В числе неверных шагов также отсутствие в косметичке средств защиты от солнечных лучей при показателях ультрафиолетового индекса более двух. При этом важно помнить об обязательном их смывании мицеллярной воды, если это отмечено в инструкции.

Как заметила врач, при жирной коже лицо нужно очищать щадящими косметическими средствами каждый день с утра и вечером. Декоративную косметику и SPF-защиту можно удалить гидрофильным маслом, но при этом далее гелем или пенкой нужно смыть поверхностные загрязнения.

«Внимательно изучите на флаконах уровень pH: оптимально, чтобы у продуктов для ежедневного использования он был 4,5-5,5», — добавила собеседница.

По словам Ильиной, жирную кожу нужно постоянно увлажнять, что требует подбора особых косметических средств с легкой текстурой и некомедогенных. Они должны хорошо впитываться, создавать матовый эффект, а в отдельных случаях маскировать.

Не стоит пренебрегать и солнцезащитным кремом.

«Рекомендуется использовать средства от SPF 15 (для коротких перемещений по городу в погоду с переменной облачностью) до SPF 100 (при выезде в солнечные регионы России или зарубежья)», — заключила Ильина.

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