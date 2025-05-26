Опубликовано видео задержания подозреваемых в ограблении курьера в Москва-Сити

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; Росгвардия; 5-tv.ru

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Злоумышленники похитили 127 миллионов рублей.

Подозреваемые в ограблении у «Москва-Сити» задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники были задержаны при содействии СОБР Росгвардии. Силовики опубликовали кадры работы.

Нападение произошло сегодня несколькими часами ранее на глазах у прохожих в Москва-Сити: возле делового центра мужчина ждал такси, когда к нему подошли неизвестные. Они избили его, выхватили чемодан с 127 миллионами рублей и быстро скрылись.

По предварительной информации, задержание произошло в Новой Москве — у жилого комплекса «Спортивный квартал». Очевидцы слышали стрельбу. Как пояснили в МВД, преступники попытались оказать сопротивление, из-за чего полицейский сделал предупредительные выстрелы в воздух.

«Сотрудники уголовного розыска при участии сотрудников Росгвардии задержали двоих подозреваемых», — отметила Волк.

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