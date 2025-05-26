Бывшая жена Паши Техника покинула Таиланд на фоне уголовного дела

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Еву Карицкую обвиняют в клевете.

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая покинула Таиланд, несмотря на уголовное дело, возбужденное против нее. Об этом сообщили в проекте «Выжившие» в Telegram.

«Она не явилась в участок, несмотря на вызов полиции, и улетела из Таиланда в Дубай», - было сказано в сообщении.

Против Карицкой возбудили дело о клевете — клиника, где Паша Техник проходил терапию перед смертью, обвинила ее в ложных обвинениях. Рэпер скончался 4 апреля, а по официальной версии медиков Таиланда причиной стал легочный инфекционный процесс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая жена Паши Техника запретила друзьям рэпера приходить к его могиле. По ее словам, те, кто были близки к музыканту при жизни, на самом деле интересовались только деньгами. Карицкая отреагировала очень эмоционально и не обошлось без резких выражений. Она также уточнила, что мерч с именем Техника нельзя выпускать без ее разрешения или согласия родителей артиста. В случае нарушения этого правила она намерена обратиться в суд.