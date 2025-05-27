Россия и Африка наращивают сотрудничество в сфере экономики и образования

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в российских вузах уже обучаются свыше 32 тысяч африканских студентов, а товарооборот между сторонами приближается к 30 миллиардам долларов.

Россия будет содействовать странам Африки в обеспечении безопасности, в том числе продовольственной и энергетической. А еще на повестке экономика и совместная работа в международных организациях. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В МИД сегодня прошел торжественный прием для глав дипломатических миссий. Он приурочен ко Дню Африки.

«Одной из наиболее динамичных областей российско-африканского взаимодействия традиционно является образование. На сегодняшний день в наших высших учебных заведениях обучаются свыше 32 тысяч африканских студентов. Интенсифицируется совместная работа в таких важных сферах, как здравоохранение, борьба с эпидемиями, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», — заявил глава МИД России.

Товарооборот между Россией и африканскими государствами стремится к 30 миллиардам долларов. Сергей Лавров заявил, что это далеко не предел. Наша страна всячески поддерживает развитие сотрудничества между Африканским союзом и БРИКС. Министр иностранных дел также зачитал телеграмму от президента России Владимира Путина. В ней говорится, что Москва неизменно выступает за расширение дружественных отношений с африканскими партнерами.