Путин отметил важность экономического суверенитета России

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Президент встретился с представителями российских деловых кругов в Кремле.

В Кремле президент РФ Владимир Путин встретился с представителями деловых кругов. Дата выбрана не случайно — сегодня день российского предпринимательства.

Среди участников — руководители предприятий, которые успешно замещают ушедшие из нашей страны западные бренды, создают новые рабочие места в регионах и активно осваивают внешние рынки. Тем самым они обеспечивают столь необходимый промышленный, технологический и финансовый суверенитет.

«А без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом все стоит, это фундамент. То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов РФ. Уже назвал эту цифру и вновь хочу повторить, в последние два года в далеко не тепличных, весьма сложных условиях экономика России росла опережающими темпами. Знаете, в позапрошлом году 4.1%, а в прошлом — 4.3%. Хороший показатель», — прокомментировал Владимир Путин.

Владимир Путин заявил, что российские компании не только занимают прочные позиции внутри страны, но и уверенно конкурируют за рубежом. Президент заверил, что государство продолжит поддерживать предприятия и «будет подставлять плечо для реализации инициатив».