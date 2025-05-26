Макрон объяснил пощечину от супруги: «Превратилось в катастрофу»

Фото, видео: Reuters/Chalinee Thirasupa; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Елисейском дворце не сразу подтвердили произошедшее, однако пришлось признаваться.

С конфуза началось азиатское турне Эммануэля Макрона. В кадр попало, как президент Франции получает пощечину от супруги.

Все произошло, когда правительственный борт только приземлился во Вьетнаме. Первое, что увидели встречающие — самого Макрона и руку его жены, которая наносит удар. Французский лидер пытался сохранить лицо — улыбался, будто бы ничего не произошло.

Затем первая леди демонстративно отклонила руку мужа, спускаясь по трапу.

Интересно, что подлинность этих кадров в Елисейском дворце подтвердили не сразу. Изначально все списали на нейросети. Но под грузом неопровержимых доказательств вскоре признались.

Объясняться пришлось самому французскому президенту. По словам Макрона, перед выходом из самолета они с женой «просто дурачились». И его «удивило, что это видео превратилось в какую-то катастрофу планетарного масштаба».