Собянин: каждая десятая пара выбирает для свадьбы в Москве необычную площадку

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

За шесть лет работы проекта «Новые адреса счастья» выездные церемонии регистрации брака состоялись более 63 тысяч раз.

Каждая десятая пара выбирает для свадебной церемонии в Москве необычную площадку. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Благодаря проекту “Новые адреса счастья” молодожены могут заключить брак в самых красивых локациях. На выбор больше 30 мест — от старинных усадеб до небоскребов. В этом году открыли три новые площадки: в усадьбе Н.С. Третьякова, кинопарке “Москино” и пространстве “Яуза”», — отметил Мэр Москвы.

Среди необычных мест для бракосочетания — колесо обозрения «Солнце Москвы», Останкинская телебашня, станция метро «Маяковская» и Северный речной вокзал, где проходят ночные церемонии.

Кроме того, в Москве состоялись тематические свадьбы: верхом на конях, в окружении цветущей сакуры в Бирюлевском дендропарке и специальном шатре в Екатерининском парке с участием звездных гостей. За шесть лет работы проекта выездные церемонии регистрации брака состоялись более 63 тысяч раз.

Обновляются и традиционные дворцы бракосочетания. С начала года количество слотов для записи в них увеличилось на 20 процентов. В июне после ремонта откроется Таганский дворец бракосочетания — один из самых популярных в Москве.