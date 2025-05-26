На Гавайях горячо: Вулкан Килауэа выбросил мощный поток лавы

Фото, видео: www.globallookpress.com/USGS; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Туристы наблюдают за природным явлением с расстояния.

По-настоящему горячо сейчас на Гавайях. Мощный поток лавы выбросил вулкан Килауэа — он проснулся еще в конце прошлого года. С того момента он извергается 23-й раз. Зрелище привлекает туристов, которые наблюдают за природным явлением с расстояния. Опасности для местных жителей на данный момент нет.