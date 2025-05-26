Поближе к Москве: «Битцевский маньяк» хочет перебраться в другую колонию

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; 5-tv.ru

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Отбывающий пожизненный срок Александр Пичушкин подал в суд на ФСИН.

«Битцевский маньяк» будет судиться со службой исполнения наказаний — он хочет переехать в колонию поближе к Москве. Сейчас он отбывает пожизненное за 49 убийств — в «Полярной сове» в Ямало-ненецком автономном округе. Оттуда до столицы — 3,5 тысячи километров. Преступник просит перевода в Мордовию, чтобы родственникам было удобнее его навещать.

Ранее Пичушкину уже отказали в прошении, и он пытается это оспорить в суде. Беседа по иску назначена на 29 мая.

Маньяк преследовал цель убить 64 человека — по числу клеток на шахматной доске. Его жертвами становились инвалиды, бездомные и подростки. Недавно Пичушкин заявил, что готов признаться еще в 11 преступлениях, о которых ранее известно не было.