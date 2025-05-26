На ужине Трампа единственным вкусным блюдом оказался хлеб с маслом

Фото, видео: Reuters/Eduardo Munoz; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кухня кормила гостей «хуже, чем в самолете».

Дональд Трамп, если речь идет про личные деньги, умеет экономить и без Илона Маска. Причем делает это унизительно для компаньонов. Детали раскрывает Telegraph.

По данным издания, Трамп собрал 220 криптоинвесторов в своем в гольф-клубе в Вирджинии. За участие в ужине каждый из них заплатил почти два миллиона долларов.

При этом кухня кормила бизнесменов «хуже, чем в самолете». В меню был обжаренный палтус, который по словам гостей был совсем неаппетитный. Из напитков — кроме игристого из виноделен Трампа давали только воду, да и то один раз. А единственным вкусным блюдом оказался обычный хлеб с маслом.