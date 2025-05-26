Дегтярев передал сборной России по воднолыжному спорту новый катер

Фото, видео: Пресс-служба Минспорта; 5-tv.ru

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Национальная команда получила современное оборудование на грант Минспорта — впервые с 1980-х годов.

Министр спорта, президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев торжественно передал сборной по воднолыжному спорту профессиональный катер MASTERCRAFT PROSTAR. Он был приобретен на грант Министерства спорта по инициативе Федерации воднолыжного спорта России.

Судно MASTERCRAFT PROSTAR — высокотехнологичная модель, выполненная в редкой комплектации, специально запрошенной Федерацией. Михаил Дегтярев, вручая судно спортсменам, отметил важность поддержки со стороны государства.

«Сборная не получала новых катеров от государства с 1980-х годов. Федерация обратилась в Минспорт, мы профинансировали грант и, наконец, ребята получили вот такой новый аппарат. Он в редкой комплектации, но именно такую они и просили. Будет служить, уверен, много лет», — заявил министр спорта.

Он отметил, что команда у сборной большая — почти 100 человек, 18 тренеров. Им понадобится как минимум еще один катер для других дисциплин.

На мероприятии также состоялась презентовали отечественные спортивные разработки: новый вейкборд «МИР» и гидрокостюм «АНКЕР».