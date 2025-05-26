Милые бранятся: Макрон прилюдно получил пощечину от жены

Макрон получил пощечину от супруги во время визита в Ханой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hennadii Minchenko; 5-tv.ru

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Перепалка между супругами произошла на борту самолета.

Президент Франции Эммануэль Макрон получит пощечину от своей жены Брижит во время визита во Вьетнам. Об этом проинформировал BMF TV.

Самолет главы государства прибыл в Ханой, где их ожидали представители страны. Когда двери открылись, французский лидер стоял боком к камерам, разговаривая с человеком, которого не было видно. Собеседника идентифицировали, как жену Макрона. Позже Елисейский дворец подтвердил подлинность кадров.

Спустя несколько секунд Брижит ударила мужа в область подбородка. Мужчина опешил, чуть оступившись, однако он быстро увидел, что на него смотрят присутствующие на посадочной площадке, и взял себя в руки. Президент улыбнулся, помахал рукой и скрылся обратно в салоне воздушного судна.

По информации Actu.fr, пощечина произошла в результате обычной «ссоры». Таким образом Брижит хотела разрядить обстановку, устроив перепалку.

Тем не менее, несмотря на случившееся, супруги спустились к встречающим им представителям страны. Вероятно, выяснение отношений все же было незначительным.

Отношения президента Франции и его супруги активно обсуждаются в СМИ. Недавно, например, французский журналист Оливье Бомон назвал Макрона подкаблучником. Колумнист также охарактеризовал французского лидера, как человека, одержимого собственным имиджем и стремящегося все контролировать.