Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

Психолог Богатова: в июне следует отказаться от сладких и газированных напитков

Фото, видео: 5-tv.ru

События в этот период будут развиваться динамично. К чему стоит готовиться?

Июнь — важный месяц для китайского календаря, именно в этом месяце происходит летнее солнцестояние, из светлого, янского полугодия, начинается постепенный приход темноты.

В китайском календаре июнь называется месяцем Лошади. И в 2025 году лошадь водная. Этот зверь огненный, динамичный, экспансивный, красивый и статный. Энергия огня встречается со своей прямой противоположностью — водой. Символом мудрости, информации, вдумчивости.

Яркое сочетание — огонь внизу, вода сверху. Похоже на гейзер. Так же и люди, которые родились под этим знаком — импульсивные, нетерпеливые и очень страстные натуры. Внешне могут выглядеть спокойными, но внутри прячется очень много эмоций. Именно этот кипящий котел страстей может оказаться ахиллесовой пятой.

Сильной чертой является умение влиться в любой коллектив, навыки коммуникации, способность говорить с кем угодно на любые темы. И если человек под знаком лошади научится справляться с внутренним гейзером, то будет непобедимым.

Для тех, кто родился в день Металла Инь, настает период благородного человека. Вы можете получить конструктивное участие в делах, оказать кому-то помощь или содействие и получить плюс в карму.

Для тех, кто родился в месяц Козы, наступает время небесного медика. Плановые медицинские процедуры пройдут успешно, лечение будет продуктивно, раны и травмы заживут легко.

Структура месяца «небесная тюрьма встречает сеть» и превращает удачу в неудачу, дает путаницу и неприятности в семье. Препятствия в начинаниях, а женщинам — печаль и отравления. События развиваются динамично, много сплетен, споров, пересуд, скандалов и интриг в семьях.

Лучшие и худшие дни мая

Хорошие дни: 5*, 7*, 8, 9*, 10, 14, 16, 19*, 26

Плохие дни: 13, 23

Дни без богатства: 4, 15

Дни болезней: 2, 4, 14, 15, 17, 29, 30

Дни потерь: 12, 23

Начало лета по китайскому календарю

Этот месяц продолжает тенденции мая, является главным месяцем лета, активизирует энергии огня и в целом очень хорош для поддержания здоровья сердца.

Китайцы советуют с помощью выбора здоровой пищи предотвращать неприятности по здоровью. И лето — это идеальное время, чтобы поддерживать внутренние органы огня и воды. Сердце и выделительную систему. Постарайтесь отказаться от ледяных, газированных и сладких напитков.

На стол чаще подавать личи, тутовую ягоду, арбуз, красную фасоль, красный маш, зеленый маш, устрицы, корицу, красный сахар, шафран, бутоны розы и чай из сердцевины семян лотоса.

Феншуй

С точки зрения феншуй, самым счастливым направлением июня будет Северо-запад. Также хорошими будут Запад, Юго-восток, Север. К нейтральным относится Юго-запад. Если вы будете активно использовать эти зоны внутри вашего дома, то сможете поднять общий уровень удачи ваш и вашей семьи.

Негативные сектора в июне — Восточный и Южный.