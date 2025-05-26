«Это очень трудно»: на что Басков тратит 300 тысяч рублей в сутки

Басков за 300 тысяч рублей в сутки наблюдает за муравьями и бабочками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Певец очень внимателен к своему ментальному здоровью.

Народный артист России Николай Басков иногда тратит 300 тысяч рублей в сутки, чтобы помолчать 36 часов и посмотреть на бабочек с муравьями. Об этом он рассказал на одном из федеральных телеканалов.

По словам исполнителя, несколько раз в год он практикует аскезу, то есть добровольный отказ от чего-либо ради достижения цели. Он уединяется в шале на Телецком озере, где отключает рабочий телефон, рыбачит и принимает оздоровительные ванны.

На три дня Басков погружается в полную тишину. Он ни с кем не разговаривает и наблюдает за природой. Это помогает не только восстановить голосовые связки, но и морально отдохнуть.

«Молчание для меня — это полное восстановление всего. Энергии и самочувствия. Это очень трудно на самом деле. Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. Я сначала приезжаю куда-то на отдых. Два дня подготавливаюсь, а потом молчу 36 часов. Я рассматриваю как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя. Ни радио, с людьми общаться нельзя. Такая аскеза», — сказал он.

Это удовольствие не из дешевых. За проживание в загородном доме певец платит 300 тысяч рублей в сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Басков избавился от ячменя с помощью красной нитки.