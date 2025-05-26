«Индуцирован извне»: кому выгодна высылка российских дипломатов из Молдавии

Фото: Демидецкий Вениамин/ТАСС

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Кишинев во многом действует по указке.

Высылка сотрудников посольства России из Молдавии была продиктована Западом. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

«Этот метод, с моей точки зрения, индуцирован извне, то есть это такие требования к Молдавии со стороны западных партнеров, что если вы не будете жестко себя с Россией вести, то вам дорога в Евросоюз будет заказана», — заявил посол в беседе с агентством РИА Новости.

Он отметил, что жесткое отношение Молдавии к РФ во многом обусловлено давлением со стороны стран Запада. Дипломат назвал действия Кишинева контрпродуктивными, а намерение «перерубить» исторически сложившиеся отношения между государствами безуспешными. Кроме того, политик посоветовал присмотреться к тому, что сейчас происходит между Россией и США.

Молдавия объявила трех дипломатов РФ персонами нон грата 31 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул могут отстранить от должности после двух месяцев ареста. По закону руководителя возможно лишить поста, если он не исполнял свои обязанности больше 60 дней. Все это время Гуцул находится под стражей.