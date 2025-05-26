На самых больших кораблях: российские моряки провели учения в Балтийском море

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Зарембо; 5-tv.ru

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В открытом море экипажи произвели артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

Российские моряки провели учения в Балтийском море. В маневрах были задействованы малые десантные корабли на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия». Они являются самыми большими в мире кораблями такого типа и стоят на вооружении Балтийского флота. В открытом море экипажи произвели артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Для этого использовали автоматические установки бортового комплекса АК-630.

После этого экипажи отработали десантирование и высадку техники морской пехоты на необорудованный участок берега. Кроме того, были проведены учения по защите кораблей от радиационной, химической и биологической опасности и борьбе за живучесть.