Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

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Тульские артиллеристы поразили замаскированное орудие украинских боевиков.

Это кадры боевой работы артиллеристов группировки войск «Запад». Наши подразделения уничтожили замаскированный минометный расчет ВСУ. Координаты цели им передали операторы разведывательных беспилотников. Получив данные, расчет орудия «Мста-С» нанес удар по боевикам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» уничтожила 413 украинских бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило управление ФСБ России по данному региону.