Солнце детям не игрушка: как распознать тепловой удар у ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Cold River Productions

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Если соблюдать простые правила, то можно избежать неприятных для здоровья последствий в знойные летние дни.

Тепловой удар особенно опасен для младенцев. Об этом изданию Газета.ру рассказала педиатр Ольга Татаркина. По словам врача, существует тепловой удар, когда перегревается все тело, и солнечный удар, он возникает из-за воздействия лучей светила на голову. Последний наиболее опасен, так как страдает нервная система. Однако независимо от типа, негативное воздействие на организм оказывается в любом случае. Особенно уязвимы в этот период младенцы, у которых теплообмен нарушается быстрее, а симптомы протекают тяжелее.

В зависимости от возраста ребенка симптоматика может отличаться. Обычно это сонливость, вялость, капризность. Ребята более старшего возраста могут жаловаться на головную боль и сухость во рту.

«Если вовремя не принять меры, температура тела может подняться до 40–41 градусов, на фоне чего возможны судороги и потеря сознания», — предупредила медик.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, необходимо следовать простым правилам. Не гулять с ребенком в часы, когда солнце наиболее активно, то есть с 11:00 до 16:00. А младенцам лучше вообще избегать открытых участков, где лучи от ближайшей к нам звезды могу на них воздействовать. С такими малышами лучше гулять в тени деревьев или навесов. Также не рекомендуется использовать тканевые занавески на коляски. Они нарушают вентиляцию и увеличивают температуру, объяснила Татаркина.

Детям постарше в знойные дни необходимо минимизировать активность, больше пить воды: каждые 15-20 минут, носить светлую одежду из натуральных тканей и надевать головной убор с полями, чтобы защитить лицо, шею и уши, желательно также светлых оттенков.

Еще педиатр простила не оставлять детей в автомобиле, даже если он припаркован в тени. Температура в салоне всего за 10 минут может увеличиться на 10 градусов.

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