«Купол Донбасса» перехватил 413 украинских беспилотников над ДНР

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дроны Raybird-3 и «Бородавочник» были нацелены на Зуевскую тепловую электростанцию, питающую несколько районов республики.

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» уничтожила 413 украинских бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило управление ФСБ России по данному региону.

По информации ведомства,23 мая были перехвачены четыре украинских ударных дрона «Raybird-3» и «Бородавочник». Целью этих беспилотников была Зуевская тепловая электростанция (ТЭС), которая питает несколько районов республики.

Кроме того, ночью сбили еще 31 БПЛА, которые пытались пробиться к Донецку и Макеевки. А над территорией Горловки уничтожили 86 аппаратов как разведывательного, так и ударного типа.

Взрывотехники постоянно работают с упавшими беспилотниками: обезвреживают боевые заряды, изымают составные части БПЛА, чтобы уничтожить их на специализированном полигоне, или ликвидируют аппараты на месте, если те снабжены системой «неизвлекаемости». Именно последний тип дронов был применен при атаке на Зуевскую ТЭС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вертолет Путина попал в эпицентр атак украинских беспилотников в Курской области.