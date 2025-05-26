В Германии хотят на два года приостановить программы воссоединения семей беженцев

Фото: www.globallookpress.com/Hauke SchrÃ¶der

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Идею обсудят в кабмине на этой неделе.

Возможно, беженцы без определенного статуса в Германии больше не смогут подавать заявки на восстановление с семьей. Соответствующий законопроект намерен представить министр внутренних дел страны Александр Добриндт. Об этом он рассказал журналистам немецкой газеты Bild.

«Воссоединение семей для лиц с субсидиарной защитой приостанавливается. До этого тысяча человек в месяц могли приехать в Германию. Теперь этому конец», — сказано в публикации.

Как отметил Александр Добриндт, его законопроект направлен на минимизацию изначальных стимулов беженцев, так как необходимо «значительно сократить факторы притяжения в Германию». Таким образом он надеется сократить потоки прибывающих иностранцев. Министр заявил, что обсудит инициативу и согласует с кабмином в среду, 28 мая.

В материале говорится, что с 2018 года семьи имеющих право на дополнительную защиту могут получить помощь и воссоединиться. И переезд в ФРГ является одним из способов эту помощь получить. Тысяча человек, что упоминал Добриндт, это квота — максимальное число людей, которые могли попасть в страну в месяц. Несложно прикинуть, что за прошлый год своих родных нашли как примерно 12 тысяч беженцев.

Субсидиарная (дополнительная) защита предоставляется людям без права на официальный статус беженца, нуждающимся в защите из-за угрозы их жизни на родине. Например, те, кого дома ждет смертный приговор, пытки, преследователи, или у них в стране продолжается вооруженный конфликт. В ФРГ им могут выдать вид на жительство на три года с возможностью продления и право на работу. В 2024-м таких в стране было более 350 тысяч, в основном сирийцы и афганцы.

Прежде немецкая пресса сообщала о массовой депортации из ФРГ шести тысяч беженцев в первом квартале 2025 года. По предварительным подсчетам, если темпы будут сохранены, власти Германии за текущий год выдворят более 24 тысяч человек.

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