Певец Шура чуть не умер из-за модных инъекций для похудения

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Артист рассказал об опасном эксперименте, подкосившем его здоровье.

Певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, рискнул жизнью ради стройной фигуры. В интервью Лере Кудрявцевой он рассказал, к каким последствиям его привел эксперимент с популярными инъекциями для коррекции веса.

Артист был невнимателен, нарушил технику безопасности и при первом применении ошибся с дозировкой — ввел себе дозу препарата, рассчитанную на тридцатидневный курс, за раз. Разумеется, очень скоро его состояние ухудшилось, и звезду пришлось спасать.

«Четыре дня у меня скорая стояла у подъезда!» — восклицал Шура.

По словам исполнителя, упомянутые инъекции должны были стать его спасением от лишних килограммов, ведь препарат не только подавляет чувство голода, но и выводит крахмальные соединения из тканей. Однако важно четко следовать указаниям, описанным в инструкции.

После ошибки Шура оправился нескоро. Врачи неотложки помогли ему, но на этом трудности не закончились. Медведев еще некоторое время не мог есть и страдал от спазмов, даже когда ел жидкое пюре для младенцев. Он признал, что напрасно отказался от медицинского сопровождения и принялся самостоятельно проводить процедуры.

Проблемы будто притягиваются к артисту. То квартиру из-за мошенников потеряет, то на больничную койку угодит из-за самолечения. А еще у него сложные отношения с семьей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Шура почти не общается с мамой и братом.