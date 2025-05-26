«Зенит» отметил 100-летний юбилей: как Петербург устроил легендарный праздник

Фото, видео: Мейер Анна/ТАСС; 5-tv.ru

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Главным подарком для болельщиков стал матч звезд команды разных лет.

Серебро Чемпионата России не омрачило праздник, который устроила главная футбольная команда Петербурга. «Зенит» с размахом отметил столетие. Грандиозным подарком для тысяч болельщиков стал матч легенд.

На стадион в этот день вышли сразу два «Зенита» — Ленинградский и Петербургский. Но праздник не ограничился только футбольным полем. О том, что еще ждало поклонников — рассказал корреспондент «Известий» Ренат Хурамшин.

На матч съехались звезды «Зенита» разных лет и эпох — настоящие болельщики не могли упустить возможность вновь увидеть своих кумиров, да еще и в самых неожиданных игровых сочетаниях.

За команду «Зенит-Санкт-Петербург» с первых минут вышли футболисты Вячеслав Малафеев, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Деян Ловрен, Игорь Денисов. Футболки команды «Ленинград» примерили Павел Погребняк, Роман Березовский, Николас Ломбертс, Данни.

Фанатский «вираж» развернул гигантское полотно с перфомансом со всеми трофеями, завоеванными командой. А с началом матча запели гимн.

Несмотря на то, что матч был скорее выставочный, играли в футбол «зенитовцы» хоть и с улыбками, но по-настоящему. Выйдя вперед после быстрого гола Кержакова, Санкт-Петербург забил Ленинграду еще дважды.

Сначала Андрей Аршавин элегантно перекинул Романа Березовского. А до крупного счета хлестким ударом в дальний нижний угол довел Александр Анюков.

На перерыв команды ушли при счете 3:0, и ко второму тайма оба «Зенита» произвели замены. Ленинграду это пошло на пользу — Погребняк гол престижа забил, реализовав пенальти, под одобрительный гул 50 тысяч 540 зрителей пришедших на матч.

Итоговый счет 3:1 в пользу команды Санкт-Петербург как будто бы сразу отошел на второй план после финального свистка. Матч, посвященный столетию клуба, словно машина времени, перенес всех зрителей на несколько лет, и даже десятилетий назад.

«Зенит» на домашней арене, в воротах играл Вячеслав Малафеев, за воротами гнал команду вперед «Вираж», а Александр Кержаков забил после паса Андрея Аршавина. Такую порции ностальгии можно получить, наверное, только раз в сто лет.

Футболисты не спеша совершили круг почета по арене, чтобы каждый болельщик смог проникнуться ностальгической атмосферой этого момента. Были впечатлены антуражем и сами игроки — Николас Ломбертс, например, вновь заговорил по-русски.

«Я рад быть здесь и я думаю, что фанаты Зенита они самые лучшие в мире», — сообщил бывший защитник клуба Николас Ломбертс.

Главным впечатлением для Вячеслава Малафеева стало единение на этой игре болельщиков и игроков.

«Болельщики у нас, ну это просто фантастика. Это прекрасный коннект и уважение между игроками и нашими болельщиками», — поделился экс-вратарь команды Вячеслав Малафеев.

Доменико Кришито завершил карьеру в 2023 году, но до сих пор в прекрасной форме. С юмором у него тоже все в порядке — вот, как оценил игру соперников.

«Я насладился игрой, я скучал по Петербургу. Они моложе нас, но квалификация на очень высоком уровне. В любом случае мы показали хороший футбол, хоть и не максимальных скоростях», — рассказал экс-защитник Доменико Кришито.

Автор победного мяча в матче за Суперкубок УЕФА в 2008-м Мигель Данни не забил сегодня, но был рад вернуться в Петербург.

«Это потрясающе. Такие люди вокруг! Я очень скучал по фанатам! Я специально приехал, чтобы сыграть. Это очень важный день для всех. Сегодня мы отмечаем 100 лет замечательному клубу!» — поделился эмоциями Мигель Данни.

Праздник, тем временем, с поля футбольного перенесся на просторы Невы. Сине-бело-голубая флотилия проплыла по главной реке Петербурга от Крестовского острова до пространства Севкабель, и этот водный парад выглядел по-праздничному ярко.

Финальная и эффектная точка была поставлена на концертной площадке под открытым небом, на которой чествовали легенд «Зенита» разных лет.

У настоящих болельщиков есть непреложная истина — любить «Зенит» в себе, а не себя в зените. То, как город отпраздновал 100-летний юбилей главной футбольной команды северной столицы, дает однозначный ответ — Петербург любит «Зенит» больше побед!