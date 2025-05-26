Путин поздравил «Краснодар» с победой в чемпионате России по футболу

Фото, видео: fckrasnodar.ru; 5-tv.ru

Президент позвонил главному тренеру и губернатору региона.

Владимир Путин поздравил футбольный клуб «Краснодар» с победой в чемпионате России. Президент позвонил главному тренеру команды, а также губернатору края.

Ранее «Краснодар» уже становился бронзовым и серебряным призером премьер-лиги. И вот, в судьбоносном матче против московского «Динамо» завоевал главный футбольный трофей нашей страны.

Примечательно, что команда Мурада Мусаева сместила с первого места петербургский «Зенит», который выигрывал чемпионат последние шесть лет. За весь сезон «Краснодар» набрал всего на одно очко больше, чем команда из Северной столицы.