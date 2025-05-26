Сборная России по хоккею не будет допущена к Олимпиаде‑2026

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов; 5-tv.ru

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Игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

Нашу хоккейную сборную, похоже, не допустят до зимней Олимпиады, которая пройдет в Италии. Соответствующее заявление сделал глава Международной федерации.

Хотя решение должен принимать Олимпийский Комитет. В России уведомлений о статусе наших хоккеистов пока не получали. К тому же, спортивный директор МОК ранее сообщал, что организация работает над допуском спортсменов из России.

Последний раз наши хоккеисты выступали на Олимпиаде в Пекине. Тогда команда завоевала серебряные медали.